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潛水客「海」不拾遺 手機歸還物主獲讚

2021-04-09 列印
潛水客「海」不拾遺 手機歸還物主獲讚
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　　有人到西貢潛水於海牀拾獲一部以防水袋密封的手機（見圖），電話尚有電，他在網上發佈圖片後，十小時內迅速尋獲電話主人。有網民盛讚樓主「海」不拾遺，祝願「好人有好報」。

　　有網民facebook群組「PLAY HARD 玩硬」發文指，自己日前在西貢潛水，在水底發現一個紫色防水袋，裏面裝有一部銀色iPhone 11 Pro手機，手機桌布有一張嬰兒照，料機內有不少寶貴資料，於是在網上發文尋物主，樓主強調：「唔會收取任何報酬物歸原主，希望失主可盡快拎返部電話！」

　　帖文一出，熱心網民協助人肉搜尋。樓主約十小時後指覓得機主，並約定日內歸還手機。有網民驚歎找到機主「難過中合彩！」

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