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26公務員涉反修例風波被捕

2021-04-09 列印
　　公務員事務局回應立法會議員就財政預算案提出質詢，指截至二月底，有二十六名在職公務員因涉嫌參與反修例非法活動被捕，而正接受警方調查或正被起訴，全部人員已被停職；有八名試用人員因為涉嫌參與反修例非法活動被捕，而被終止聘用。

　　此外，律政司表示，截至二月底，警方就反修例事件共拘捕一萬零二百四十二人，當中二千五百二十一人已經或正在進行司法程序，包括約七百二十人被檢控暴動罪。被檢控的人當中，有八百八十三人要承擔法律後果，五十人獲撤銷控罪，一百八十六人被判無罪釋放。律政司指疫情無礙檢控人員持續工作，竭盡所能處理案件。

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