抱走鎮店「可樂」猫 售貨員盜竊罪成

四十三歲男售貨員，去年十一月偷去深水埗建材店所飼養的幼貓「可樂」，店主翻查店舖的閉路電視片段，發現「可樂」於店外被人抱走，遂報警求助。男售貨員早前承認帶走貓，案件經審訊後，被告昨日在西九龍裁判法院被裁定一項盜竊罪成，判被告罰款二千元。



裁判官劉淑嫻裁決時指，貓主能清晰講述貓隻被偷過程，接納貓主證供。劉官考慮被告初犯及事件只涉及一隻貓，故作出以上判罰。被告王乾沒有律師代表，自辯時求情稱不熟悉香港法律及初犯。被告早前受審時承認有帶貓回家，誤以為「可樂」為流浪貓。被告用普通話辯稱：「之前在大陸都撿到貓，我當時以為沒人要。貓跑到馬路上，怕有危險，不知道是屬於店主的。」



控罪指，四十三歲被告王乾（圖），報稱售貨員，控罪指他於二○年十一月二十七日，在深水埗荔枝角道二百二十四號萬城建築裝飾有限公司外偷竊一隻貓，屬陳容的財產。



