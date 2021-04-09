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研打針後可探訪院舍 業界：須考慮執行困難

2021-04-09 列印
　　消息指，政府考慮容許已接種疫苗的人士，進行快速檢測後，可到安老院舍或醫管局旗下的復康及療養醫院恩恤探訪。安老服務協會執委李輝表示，院舍已暫停探訪逾一年，若能恢復探訪，但認為須考慮在執行方面會否存在困難，例如須考慮快速測試試劑是否可信及有否足夠數量，以及由誰人負責等。

　　李續指，目前未知安老業界有多少員工已接種疫苗，他旗下八間院舍則有約三至四成員工已打針，並批評政府當局未有安排上門為院友接種疫苗。

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