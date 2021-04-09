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許樹昌倡改購強生疫苗

2021-04-09 列印
　　政府專家顧問許樹昌表示，資訊顯示接種阿斯利康疫苗有機會出現罕見血栓，且對南非變種病毒只有約一成保護率，他個人不建議政府採購。他指採用病毒載體技術的強生疫苗，只須打一針，並證實對南非變種病毒有約五成保護率，認為如果有現貨，是「好選擇」。

　　政府已採購七百五十萬劑英國阿斯利康疫苗，預計於今年六、七月抵港。阿斯利康藥廠表示，將繼續與香港及澳門政府緊密合作，按照協議向港澳市民提供疫苗。此外，本港昨天新增十宗新冠肺炎確診個案，兩宗為本地感染，當中一宗源頭不明，住屯門友愛邨愛暉樓第三座。

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