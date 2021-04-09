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滙豐總行大部份員工下周有望復工

2021-04-09 列印
滙豐總行大部份員工下周有望復工
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　　滙豐銀行中環總行因上月先後有三人確診新冠肺炎，一度須關閉，並只容許關鍵職員返回辦公室工作。彭博引述滙豐銀行一份內部通告指，若本港疫情沒有進一步惡化，各個業務及職能部門可下周一起允許最多五成員工返回辦公室工作。

　　此外，路透社引述英國工會Unite報道，滙豐擬將超過一千二百名英國客戶電話服務中心的員工，轉為永久在家工作合約，受影響者佔中心約七成員工。

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