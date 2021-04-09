﻿「智活心智測試」-電子腦退化症檢測程式

香港已邁入人口高齡化的階段，大約每十位長者當中，便有一位出現腦退化症表徵，而現時全港約有十萬名腦退化症人士，雖未至「梗有一個喺左近」，但情況十分普遍。大家可曾試過因為記性漸弱，而懷疑自己有腦退化症？事實上，三個「及早」：及早檢測、及早診斷、及早介入是非常重要的。且看以下情況：



陳婆婆近年發覺自己不時忘記把物品放在那裡，但轉過頭已告找回，故此認為：「人老咗就係咁㗎啦！」是自然衰老現象，而不以為然。直到某天婆婆本欲前往附近的超市買菜，豈料一下樓，她便把要買的東西忘得一乾二淨。走着走着，就連自己身在何方也不知道，遑論認出那條幾乎每天都會走過，來回超市與家的咫尺之路！幸好在迷茫徬徨之際，有相熟街坊上前跟她打招呼，及後更陪同回家才不致生意外。自此以後，家人對陳婆婆的狀況憂心不已。



陳婆婆的家人憂心之餘，亦積極尋找腦退化症相關的資訊，最後發現一個名為「智活心智測試」（香港版）的流動應用程式，家人下載至手機後讓婆婆自行「篤篤下」，進行一個「簡、易、快」的初步測試，看看是否有出現早期腦退化症的風險。結果這程式將陳婆婆的情況評級為「需要跟進」。而「賽馬會『與耆同行』腦退化症支援計劃」的職員收到相關資料後便聯絡陳家，為婆婆再作詳細認知評估，並按其需要轉介予受過專門訓練的普通科及家庭醫學醫生作認知診斷，再斷定婆婆是否有輕度認知障礙或早期腦退化症。



其實，只要大家日常多留意家中長者的舉動，並不難發現他們有可能出現早期腦退化症的情況，例如：經常忘記剛發生的事情、忘記重要約會（如覆診）、對執行熟悉的工作感到困難等……如果懷疑自己或家人有腦退化症傾向，應及早求醫，尋求適當的支援，並計劃日後的生活安排。



請掃瞄以下二維碼下載智活心智測試程式：



賽馬會耆智園推行「賽馬會『與耆同行』腦退化症支援計劃」，免費為50歲以上社區人士進行認知測試及資助轉介私家醫生作進一步檢查，以便盡早識別輕度認知障礙或早期腦退化症人士，及早介入。如欲了解更多詳情，請於星期一至五辦公時間致電：2946 8187與袁小姐聯絡或掃瞄二維碼閱覽相關資料。



捐助機構：香港賽馬會慈善信託基金



主辦機構：賽馬會耆智園 香港中文大學醫學院



合辦機構：九龍樂善堂 基督教香港信義會社會服務部 基督教靈實協會



