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大埔及北區增設分區委員會

2021-04-09 列印
　　政府在大埔及北區增設分區委員會，邀請多名二○一九年在區議會選舉落選人士加入。

　　油尖旺分區委員會成員、民建聯的葉傲冬昨日指，分區委員會關注街道衛生、民族共融等議題，認為委員會是「地區縮影」，屬新選舉制度下的基層團體及地區組織。

　　屯門區議會主席、民主黨陳樹英說，按以往慣例，會邀請當選區議員加入分區委員會，形容自己過去曾獲邀，但今年未受邀請，同時區內所有民主派區議員亦未加入，預料日後防火委員會等亦不會加入民主派人士。

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