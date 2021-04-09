把握乙肝治療關鍵期 可減低患肝癌風險?

香港人工作繁忙，不時捱更抵夜，應酬中小酌數杯亦是不少人的生活寫照，提到加班捱夜與飲酒，不少人都會聯想到「傷肝」。但，「肝」到底是如何傷的呢？



在與肝臟相關的疾病中，肝癌首當其衝。過去十數年，即使醫療科技日趨進步，香港的肝癌發病數字仍居高不下，在高企的數字背後，原來八成肝癌與乙型肝炎（簡稱「乙肝」）有關。乙肝病毒就像寄生蟲一樣，它們的基因會黏附在人體肝細胞的基因中，影響肝細胞的基因表達，當肝細胞的生長基因受這些「寄生蟲」影響，便可能造成病變，導致肝癌。



八成肝癌與乙型肝炎有關



「我患有乙肝，豈不是必定會患上肝癌？」先別慌張，乙肝患者的患癌風險會隨病情與個人風險因素而異，乙肝病毒量低的患者，患肝癌風險甚微（每年0.1-0.5%），故毋須過分擔心。然而，乙肝病毒量高甚至有肝硬化的患者，患上肝癌的風險相會相對較高（每年5-10%），必須多加留神。換言之，乙肝病毒量越高，越要打醒十二分精神。



那麼，怎樣判斷自己是否乙肝帶菌者呢？乙肝病毒高低受大量因素影響，而且大部分不會引起病徵，因此若有懷疑，應找一位專科醫生進行乙肝病毒表面抗原檢查，並根據國際指南作出風險評估，由醫生決定是否需接受治療，千萬不要自行斷症。



新一代肝炎藥副作用少 大幅降患肝癌風險



當證實體內有乙肝病毒後，要怎樣才能把它們一網打盡？在乙肝治療中，口服藥物治療最為成熟，現有藥物已面世逾廿年，在近乎沒有副作用的情況下已能壓制病情，而發展成肝癌的風險亦能大大降低。然而，治療乙肝並不能期望「一網打盡」，這是一場漫長的仗，乙肝藥物需要長期服用，因此亦難有「斷尾」一說。不必沮喪，數據顯示，服用藥物能大幅降低出現肝硬化的乙肝患者的肝癌風險（從每年5-10%跌至每年1-2%），只要遵從醫囑服用藥物，病情自會得到控制。



在藥物治療外，我們亦可從可逆轉的因素入手，增強自己的實力去打這場耐力戰，減少酒精攝取量便是其一。另外，由於糖尿病、脂肪肝患者若同時患有乙肝，他們罹患肝癌的風險亦會提高，故糖尿病和脂肪肝患者宜減重，這樣對減低患肝癌風險亦有所幫助。



對乙肝病毒提高警覺 把握乙肝治療的關鍵期



現在，讓我們回到最初的問題：「肝」到底是如何傷的？捱夜傷肝，是事實還是以訛傳訛？其實「傷肝」是中醫概念，中醫認為睡眠可養肝，但此「肝」不同彼「肝」，傳統中醫所指的肝並非實體，而是五臟六腑系統中的一部分，西醫所指的肝則是實體器官—liver，兩者是無關的。那麼，晚睡捱夜也「無傷肝」？這樣想便大錯特錯了，充足的睡眠有助人體免疫系統控制肝炎病毒，若常捱夜，肝炎便有機會復發。要確保肝臟無恙，必須多管齊下，養成良好生活習慣，保持對乙肝病毒的警覺，以把握乙肝治療的關鍵期。



陳力元教授



仁安醫院副院長，內科部門主管，腸胃肝臟科主管