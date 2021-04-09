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少婦抱三歲女危坐12樓高屋簷

2021-04-09 列印
少婦抱三歲女危坐12樓高屋簷
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　　一名二十六歲女子，昨午近一時，抱着三歲的女兒，危坐天水圍天富苑十二樓一單位外，街坊發現為母女二人，恐發生倫常悲劇，於是報警求助。警方及消防員到場，成功勸服女事主抱回女兒返安全位置。女事主開門讓警員入屋。救護員其後將兩人送往天水圍醫院檢查，均並無大礙。警方調查後，以企圖自殺及涉嫌虐兒將女事主拘捕，事後尋找其親人及了解其抱女欲企圖跳樓原因。

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