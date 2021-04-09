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警長車上熟睡 市民拍窗喚醒

2021-04-09 列印
警長車上熟睡 市民拍窗喚醒
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　　有警車車長疑在車內偷懶睡覺，有市民發現後，因不滿而拍下影片，並曾敲打車窗將對方叫醒，又宣讀其警員編號，指會向警方投訴。車長驚醒下反問市民拍車原因，並要求他出示身份證。

　　於網上瘋傳的影片長約一分二十八秒，事發地點疑在觀塘興業街興業中心對開，一輛東九龍警察機動部隊車輛停泊於路邊，車內一名戴太陽眼鏡及口罩的男警疑在司機位睡覺。一名男子發現後舉起手機拍攝，並敲打車窗質問男警：「阿Sir，你出公帑瞓覺㗎？」他解釋自己作為一名市民，「見到個公職人員喺度偷懶，我就敲一敲門提醒返公職人員係要做嘢嘅。」

　　影片結束前，未見男警下車，上傳影片者亦未有交代結果。警方回覆傳媒查詢時指正跟進調查，強調警隊非常重視人員的操守，定必嚴正處理。

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