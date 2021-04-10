Staycation受歡迎 旅發局研推第二輪 港人熱搶賞你住 首日逾半酒店爆棚

本港與其他地方未知何時通關，本地遊兼Staycation熱潮持續。由旅遊發展局籌辦的「賞你住」活動，鼓勵市民消費滿八百元，以換取五百元酒店住宿優惠，受到市民熱烈歡迎。昨日開始接受預訂便熱爆，旅發局相關網站早上開放初時因有太多人同時登入，一度死機，下午才恢復正常。截至昨晚七時，一百四十間參與酒店已有八十間額滿。當局表示將視乎市民反應，考慮是否加推新一輪；亦有業內人士指市民期盼所有形式的旅遊，促政府盡快放寬本地遊和海上遊。



「賞你住」網站昨早十時開放，由於有太多市民同時進入，一度未能登入。旅發局稱網站主要提供參與酒店名單及聯絡方法等資料，並非預訂平台，市民需要直接聯絡酒店，才可爭取名額預訂住宿計劃。旅發局對事件深感抱歉，網站其後已完成修復，持續更新酒店滿額情況。



網站早上死機



截至昨晚七時，旅發局指一百四十間參與酒店當中，已有八十間滿額，佔近五成七，只有少數酒店仍有餘額。多間酒店昨日先後宣佈額滿，包括半島酒店、帝京酒店、麗思卡爾頓酒店、銅鑼灣智選假日酒店、如心酒店集團旗下四間酒店和海洋公園萬豪酒店等。萬豪國際集團稱顧客反應十分熱烈，活動正好刺激酒店業，於淡季期間吸引本地客入住，預料可帶動集團生意額。如心酒店集團亦指Staycation有助刺激入住率回升。



旅遊界立法會議員姚思榮認為多間酒店於短時間內額滿，反映市民受疫情困擾，十分渴求消閒一至兩天，希望當局研究加推第二輪。旅發局總幹事程鼎一指參與酒店要保證，不會由於有旅發局的五百元津貼而乘機加價，旅發局期望計劃可帶動本地消費，指會視反應，考慮是否會再推新一輪。此外，縱橫遊行政總裁袁振寧接受本報查詢時說，業界期望政府盡快恢復本地遊及海上遊（Seacation），並希望在今年內可重啟出境遊，他透露當各地入境限制措施明朗化後，會推出旅行團早鳥優惠，以鎖定潛在客人。