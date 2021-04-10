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快運推早鳥優惠 288元飛日本

2021-04-10 列印
快運推早鳥優惠 288元飛日本
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　　各地正醞釀重啟環球旅遊，香港快運航空（HK Express）昨日宣佈，下周一早上九時起，連續七日在官網推出「早鳥預訂優惠」，讓旅客以淨機票價二百八十八元起，預訂今年十一月一日至明年三月二十六日，往來香港和日本的機票。推廣期內的機票可免費升級至「靈活飛」票價類別，即來回航班節省四百元；而於今年年底前出發的航班，可在起飛三小時前，無限次免費更改出發日期等。若航班屆時被取消，可獲全數退款。

　　縱橫遊行政總裁袁振寧認為香港快運此時推出早鳥優惠的「timing（時機）幾啱」，因很多航空公司可預訂一年內的機票，快運「希望拎咗啲客先」，當正式恢復通關時，預料各地政府會限制入境旅客人數，以及從防疫角度規管機艙人數上限，屆時機位「求大於供」，機票減價空間便不大。
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