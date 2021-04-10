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逾96%受訪者想外遊 團體促放寬限制

2021-04-10 列印
　　香港旅行社解困大聯盟上月訪問超過二千三百五十人，逾九成六受訪者希望外出旅遊，近九成人認為政府應該提供更多本地遊選擇。聯盟召集人姚柏良形容業界猶如一潭死水，而本地遊屬低風險活動，質疑政府為何不放寬有關限制。

　　調查亦發現有八成三受訪者期望香港的郵輪復航，更指若然郵輪遵從防疫措施，有八成九人會考慮參加郵輪遊。聯盟促請政府容許復辦郵輪公海遊，指業界願意配合多項防疫要求，包括於船上設快速檢測服務和分批安排乘客用餐等。
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