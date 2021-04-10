﻿英菲臘親王逝世﻿﻿終年99歲﻿

英國皇室昨宣佈皇夫菲臘親王逝世，享年九十九歲。現年九十四歲的英女皇伊利沙伯二世深表哀痛。白金漢宮宣佈死訊後，隨即下半旗致哀。作為英國歷史上保持君皇配偶身份最長之人，菲臘親王的個人生平及與英女皇的婚姻均充滿傳奇色彩。菲臘親王七十年來一直陪伴英女皇身邊履行皇室職務，深受國民愛戴。大批英國民眾於白金漢宮外擺放鮮花及寫有「謝謝菲臘」標號等字牌向菲臘親王致意，亦有人相擁痛哭。



白金漢宮昨天在社交網站發訃告，「女皇陛下深切哀痛宣佈她親愛的丈夫菲臘親王的死訊，親王今晨在溫莎堡安詳逝世。」英國皇室與世界各地的民眾一起哀悼，喪禮將在適當的時候發佈。英國首相約翰遜其後在唐寧街首相府外發表談話，表示整個英國也在想念英女皇及皇室，並感謝菲臘親王一生所付出的一切。菲臘親王以幽默著稱，英女皇更說菲臘親王是其「力量和支柱」。



今年二月心臟手術



菲臘親王因年事已高，一七年起卸下所有公職，不再代表皇室出席公眾活動。白金漢宮統計，從一九五二年截至二○一七年退休，菲臘親王個人共出席二萬二千二百一十九場海內外活動。



他今年二月十六日入院接受治療和心臟手術，上月十六日出院，住院共二十八天，是他歷來最長的住院紀錄。他出院後返回溫莎堡，當時在車上向民眾揮手致意，神態略顯憔悴。當時白金漢宮發表聲明指入院與新冠肺炎無關。菲臘親王再對上一次入院是一九年十二月，白金漢宮當時拒絕病況。



祖籍丹麥的菲臘親王一九二一年出世，是丹麥國王克里斯琴九世的曾孫，其家族在他出世前遭流放，令他雙親離異。菲臘親王其後在英國長大，二戰時一直隨皇家海軍在地中海和太平洋作戰；一九四七年入籍英國，同年與遠房表妹伊利沙伯公主結婚；婚後繼續在皇家海軍服役，直至伊利沙伯一九五二年繼承皇位，成為女皇伊利沙伯二世為止。



