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曾與女皇兩度訪港

2021-04-10 列印
曾與女皇兩度訪港
曾與女皇兩度訪港
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　　菲臘親王曾與英女皇兩度訪港，均令港人對英女皇伉儷親民的形象留下深刻印象。 　　英女皇伉儷在一九七五年五月四日乘坐皇家專機首次抵港，並在前港督麥理浩爵士率領一眾官員到啟德機場迎接。英女皇伉儷登上港督私人遊艇「慕蓮夫人號」橫渡維多利亞港，並在皇后碼頭上岸接受歡迎儀式。二人當年更主持紅磡新火車站紀念牌匾儀式，並到當時剛落成入伙的何文田愛民邨探訪公屋家庭。英女皇伉儷在一九八六年應邀請到中國訪問後，順道再次訪港。二人當年到沙田公屋隆亨邨探訪，親王其後亦主持當時新建造的青山發電廠落成及啟用典禮。

牙科醫院以其命名

　　本港位於香港島西營盤醫院道的菲臘牙科醫院，是按香港法例，以菲臘親王命名所得。在港的香港青年獎勵計劃，原稱愛丁堡公爵獎勵計劃，亦是菲臘親王在一九五六年為鼓勵青少年發展自我而設的計劃。

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