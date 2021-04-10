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萬寧售貨員確診 三度求醫未被要求檢測

2021-04-10 列印
　　本港昨天新增十四宗新冠肺炎確診個案，兩宗屬本地個案，當中一宗源頭不明，患者在元朗大興大廈地下萬寧任職售貨員，曾三度求醫但未被要求做檢測。衞生防護中心前晚已去信全港私家醫生，指復活節長假期過後，社區或有傳播風險，若有懷疑應盡量要求病人做檢測。

　　該名四十二歲女患者在元朗大興大廈地下萬寧任職售貨員，上月二十六日起頭痛，曾三度向兩名私家醫生求診，由於頭痛不是典型新冠肺炎病徵，兩名醫生都未有要求病人做檢測。病人其後在浸會醫院門診接受入院篩查時確診。患者的十八名同事須送檢疫，過去十四天曾多次到訪有關萬寧分店，或曾逗留兩小時以上的顧客須做強檢。患者曾與十五名親戚到白泥村掃墓，有關親戚亦須送檢疫。

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