瑞士寶盛昨公佈《二○二一年全球財富和高端生活報告》，涵蓋全球二十五個主要城市，透過追蹤二十種高端商品和服務的價格，制定高端生活指數。報告顯示，上海取代香港成為全球高端生活成本最高的城市，該行亞太區研究部主管Mark Matthews表示，以美元計，上海去年的高端商品及服務價格上升百分之六，遠高於全球平均的百分之一。亞洲仍是全球生活成本最昂貴的地區，部份原因是亞洲已由全球衛生危機復甦。
上海生活成本貴絕全球
瑞士寶盛昨公佈《二○二一年全球財富和高端生活報告》，涵蓋全球二十五個主要城市，透過追蹤二十種高端商品和服務的價格，制定高端生活指數。報告顯示，上海取代香港成為全球高端生活成本最高的城市，該行亞太區研究部主管Mark Matthews表示，以美元計，上海去年的高端商品及服務價格上升百分之六，遠高於全球平均的百分之一。亞洲仍是全球生活成本最昂貴的地區，部份原因是亞洲已由全球衛生危機復甦。
Staycation受歡迎 旅發局研推第二輪 港人熱搶賞你住 首日逾半酒店爆棚
本港與其他地方未知何時通關，本地遊兼Staycation熱潮持續。由旅遊發展局籌辦的「賞你住」活動，鼓勵市民消費滿八百元，以換取五百元酒店住宿優惠，受到市民熱烈歡迎。昨日開始接受預訂便熱爆，旅發局相關...
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本月20日恢復通車目標不變 太魯閣號事故被告增至六人
太魯閣號事故案餘波未了，台灣檢廉偵辦持續擴大約談，昨日再傳出連事發當天到場與李義祥談話的台鐵工務段熊姓施工主任等四名台鐵人員需複訊。目前已有六人列為被告，包括工程車負責人李義祥和越南籍移工「阿好」。台...
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軍方限制通訊 大城市寬頻網受阻 緬甸叛軍正組成聯盟
緬甸局勢持續緊張。有消息指少數民族軍的卡倫民族聯盟（KNU）與全民盟CRPH正進行建立聯邦聯盟的談判，KNU更透露對廢憲表示歡迎。緬軍以及KNU都對前國務資政昂山素姬的決定不滿。軍方亦被指繼續限制通訊...
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沙田瓏珀山示位全面睇
新地旗下的沙田多石街新盤瓏珀山，即日開放第1期示範單位預約參觀，更於本周四（8日）公佈推出首批40伙單位招標，除了三房及四房標準戶外，亦包括特色戶，發展商指價錢將參考九肚山新盤雲端及同區新盤造價，料成...
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憂內地續收水 恒指跌309點
中國3月份CPI與PPI均高於預期，加上人行連續五周閂水喉，市場憂慮內地繼續收緊流動性，導致中港股市偏軟，恒指高開至29152點後隨即倒跌，午後跌勢加劇，曾插403點，低見28698點，收跌309點，...
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小虎開竅 打吡互噬
皇家馬德里和巴塞隆拿進攻王牌賓施馬及美斯同樣三十三歲，今季分別充當虎爸及慈父，助年輕拍檔雲尼斯奧斯祖利亞和奧士文尼迪比利脫胎換骨。今晚西甲國家打吡，兩位重新出發的新生代翼鋒勢在迪史堤芬奴球場鬥得難分難解，一於博和。（Now4K 611、632台周日凌晨3:00直播） 皇家馬德里左翼雲尼斯奧斯祖利亞過往把握力甚差，賓施馬曾在比賽期間叫隊友不要傳球給他，幸好惡言相向有回報，這名二十歲巴西新星苦練射術近期入球不絕，所有戰線近八場入三球，包括上場歐聯八強首回合梅開二度領軍主場3:1勝利物浦，帶着優勢迎接下周三的次回合。 賓施馬美斯老懷安慰 賓施馬老懷安慰道：「有時我的語氣頗重，但都...
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adidas Originals綠色卡通聯乘
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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余詠珊擬於本月底辭職 TVB副主席李寶安 主動提出5月退休
電視廣播有限公司副主席、執行董事及集團行政總裁李寶安，縱橫本港電視界多年，昨日傳出正準備在TVB的5月26日股東會後退休。消息人士指，今次是年屆65歲的李寶安主動提出退休安排，為他在電視廣播的工作劃上...
2021-04-10
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- 長瀨智也離巢 孖TOKIO隊友最後演出 日本組合TOKIO成員長瀨智也前日約滿尊尼事務所，有指他會退居幕後，前日他在離隊前跟三名隊友城島茂、國分太一和松岡昌宏最後演出節目《TOKIO KAKERU》，並發表畢業宣言，「真的很長時間得到各位的關照，今日從《TOKIO KAKERU》畢業，能與各位創造事情很快樂，而我一直都想與大家一起愉快地工作。」
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好好過日子——弄堂（下）
從前，弄堂是個小世界。那時候鄰居和睦，大人們時常互通有無，A家做了點好菜，常常也會在B家飯桌上出現，等B家把碗還回去的時候，A家的飯桌上也添了B家師母的廚藝。家家知根知底，有事跟鄰居商量，家人有爭執，鄰居會來排解。有客人來了，主人不在，鄰居會代為招呼。於是都不太講究私穩，誰有腳癬誰生痔瘡都有鄰居關心送藥，哪家女孩子初經乍現不知所措，鄰家過了更年期的大媽見狀，二話不說摸回家，翻箱倒櫃，一眨眼就找出兩條塵封的月經帶回來幫忙。 弄堂也是孩子們的樂園，夏天鬥蟋蟀，冬天打雪仗，翻香煙牌子，打玻璃彈子，踢毽子，橡皮筋，單腳跳着踢螺螄殼串，在地上粉筆劃的格子裏「造房子」，下象棋下跳棋下陸...
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馬場浮世繪——史卓豐策神業出戰女皇盃
騎師史卓豐已經接受邀請，策騎日本代表馬「神業」出戰月底舉行的富衛保險女皇盃。至於預期是今賽熱門的「謀勇兼備」，則沿用日本騎師松山弘平。由於松山弘平在女皇盃賽前的周末在日本停賽，所以他暫定會在下周末抵港，提早為今賽作好準備。 另外，「唯獨愛你」將會交由何澤堯主轡，而「耀滿瓶」屆時之配搭，則留待下周中公布。 馬場浮世繪
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