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上海生活成本貴絕全球

2021-04-10 列印
　　瑞士寶盛私人銀行發表報告，上海取代香港成為全球高端生活成本最高的城市，香港跌至第三位，東京則上升一位至第二位。同時，香港樓價在全球二十五個主要城市中排名第二，僅次於摩納哥，報告分析指香港樓市剛性需求強，預計樓價未來會穩步上揚。

　　瑞士寶盛昨公佈《二○二一年全球財富和高端生活報告》，涵蓋全球二十五個主要城市，透過追蹤二十種高端商品和服務的價格，制定高端生活指數。報告顯示，上海取代香港成為全球高端生活成本最高的城市，該行亞太區研究部主管Mark Matthews表示，以美元計，上海去年的高端商品及服務價格上升百分之六，遠高於全球平均的百分之一。亞洲仍是全球生活成本最昂貴的地區，部份原因是亞洲已由全球衛生危機復甦。

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