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Neway近500員工 本月起「無糧出」

2021-04-10 列印
　　受新冠肺炎疫情影響，酒吧、卡拉OK等去年底開始被勒令停業。有Neway卡拉OK員工向傳媒指本月七日仍未出糧，向人事部查詢後獲回覆指「老闆不出糧」。Neway發言人指本月起所有員工停薪留職，將不會發薪，近五百名員工受影響。

　　Neway發言人指現時仍在停業階段，亦無員工上班，故此未有逐一通知員工。根據Neway官網顯示，為配合政府防疫規例，全線Neway及CEO分店將暫停營業至本月十四日。

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