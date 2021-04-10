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十巴欺凌女童案拘三男女

2021-04-10 列印
　　警方閃電偵破黃大仙十二歲女童被摑十巴掌的欺凌案。案發本月七日近凌晨零時，一名十二歲女童與友人由啟晴邨轉至彩虹邨綠晶樓附近聊天，被十名男女包圍以及發生爭執，其間遭兩男女共摑十巴掌，以及向其頭部淋啤酒欺凌；有人更偷走她放地上一個載有四百元及一張八達通的袋。

　　警方調查後前日傍晚，在黃大仙區拘捕一名十四歲女童、一名十八歲姓謝女子及一名二十二歲姓田男子，他們均涉嫌普通襲擊被捕。

　　三人分別報稱學生、電話接線生及地盤工人，警方不排除有更多人被捕。

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