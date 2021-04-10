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舞台劇導演性侵四女童囚七年半

2021-04-10 列印
舞台劇導演性侵四女童囚七年半
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　　 三十九歲舞台劇導演及演員黃嘉威，在一四年至一八年間透過社交平台認識四名未成年女網友，誘使她們到賓館拍性感照及裸照，借機非禮性侵及使用震蛋自慰器，甚至要求女方為他口交，被警方搜出三千四百八十八張兒童色情照片及四十條有關影片。他早前承認向十六歲以下兒童作出猥褻行為、與十六歲以下女童非法性交等共十八項控罪。法官邱智立昨早在高等法院判處黃嘉威監禁七年半。

官斥毀滅受害人青春期

　　邱官判刑時指黃精心部署誘騙入世未深的四名女童，犯案橫跨四年亦加重案情，製作而非單純管有兒童色情物品，罪行性質嚴重。邱官又指，其中一名受害女童青春期被毀，即使接獲一百零九封求情信亦作用不大。

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