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鐵騎士違例掉頭釀兩紅巴相撞16傷

2021-04-10 列印
鐵騎士違例掉頭釀兩紅巴相撞16傷
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　　何文田發生兩紅頂小巴相撞意外。事發昨午十二時許，一輛紅頂小巴駛至培正道一個路口時，對面行車線一輛電單車突然違例掉頭，小巴司機見狀急煞，導致尾隨另一紅頂小巴收掣不及撞上。

　　意外後兩小巴上司機及乘客共十六人（八至六十七歲）受傷。

　　警員其後接報到場調查，傷者分別獲送院。一度離開的三十四歲姓林鐵騎士，事後折返現場助查後被警方拘捕。

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