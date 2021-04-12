﻿四款電子支付工具 暑假起登記 消費券擬准一筆過使5000元

為刺激市民消費並帶動經濟復甦，《預算案》提出向年滿十八歲的永久性居民及新來港人士，分期派發五千元電子消費券，總額達三百六十億元，目標在暑假起接受登記。當局昨天公佈，選定支付寶香港、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK作為支付工具。據悉，政府曾考慮分五期各派發一千元，但現時作出改變，將每期金額提高，並縮減發放期數，並不設消費期限，給予市民更大的消費靈活性。



五千元電子消費券計劃預計在暑假起接受登記，政府選定四個儲值支付工具協助推行，包括支付寶香港、八達通、拍住賞及WeChat Pay HK。其中支付寶香港及拍住賞覆蓋逾十萬個商戶，WeChat Pay HK則有近九萬間，而八達通的餐飲零售點超過六點二萬個。四家公司推出優惠，將計劃所得的額外優惠回饋商戶及顧客，其中拍住賞會豁免新申請商戶的交易及安裝費用、租機月費等；支付寶香港免費讓商戶申請「商戶碼」；八達通會免除合資格新商戶的安裝或租機費用；WeChat Pay HK昨日起開啟「消費券早鳥訂閱獎賞」，將陸續公佈詳情。



減派發期數 每次派更多



消息指，政府曾考慮分五期、每期發放一千元消費券，但現在不再採用此安排，將會縮減發放期數，提高每期派發的金額。同時，當局希望為市民提供較大消費彈性，將不設定消費券期限，並容許市民將消費券儲起，可以一次過使用，以鼓勵大額消費。



財政司司長陳茂波表示，政府將設立中央登記系統，讓市民以電子方式登記，曾登記去年「現金發放計劃」的市民，部份基本個人資料將自動載入申請表格頁面供核實，為防冒認或盜用身份，登記系統不接納重複申請。以八達通登記的市民，可沿用手頭上的八達通卡，毋須登記新卡或轉用個人八達通。而每張八達通卡或個人電子錢包，都只能與單一登記掛鈎，不能重複使用，政府會盡快敲定細節。



議員促協助小商戶裝機



香港餐飲聯業協會會長黃家和向本報表示，這次派發電子消費券，款額總數達三百六十億元，飲食業預料會受益三分一，每月生意額回升至一百億元，回復疫前的水平。但現時只有約三、四成食肆有電子支付服務，而平台收取的行政費仍較高，期望當局減免，以吸引更多食肆安裝。



批發及零售界立法會議員邵家輝表示，部份支付平台豁免安裝等費用，料吸引不少中小型零售商安裝，但擔憂目前離暑假只有數月，時間緊迫，建議增加人手應對安裝工作。



實政圓桌議員田北辰指，八達通最高儲值額為三千元，因此選用八達通的市民，很可能要最少分兩次提取消費券，建議可先取二千或三千元，兩個月後再取餘額。