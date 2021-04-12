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「大灣區就業計劃」兩人爭一職

2021-04-12 列印
「大灣區就業計劃」兩人爭一職
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　　鼓勵年輕人北上闖的「大灣區青年就業計劃」，截至四月七日為止，已經有五千七百二十七人提交求職申請，爭奪由二百七十五間企業提供的二千多個職位空缺，即大約兩個人爭一個職位。

　　「大灣區青年就業計劃」提供的二千多個職位空缺，過半數是創科行業，接受申請以來，求職者透過勞工處的專題網站提交超額五千七百分申請。勞工及福利局長羅致光昨天在網誌指出，由於求職人士可以直接向參與計劃的僱主提出申請，整體申請數字一定不止更多。

　　「大灣區青年就業計劃」鼓勵二○一九年至二○二一年的大專院校畢業生到大灣區就業，月薪不低於一點八萬元。政府會向聘請畢業生的企業派發每人每月一萬元津貼，為期最長十八個月。

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