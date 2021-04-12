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愛暉樓再多兩人中招

2021-04-12 列印
　　本港昨天新增十三宗新冠肺炎確診個案，兩宗屬本地關連個案，均居於屯門友愛邨愛暉樓。至於十一宗輸入個案，印度佔六宗，巴基斯坦及印尼各佔兩宗，其餘一宗來自孟加拉。

　　過去十四天（上月二十八日至本月十日），本港累計新增一百二十三宗個案，包括二十五宗本地個案，其中十宗源頭不明。

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