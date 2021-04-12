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內地專家：雲南疫情顯示 境外輸入致爆疫可能性仍在

2021-04-12 列印
■內地有專家指出，雲南瑞麗市的疫情爆發顯示，由境外個案輸入而導致國內疫情爆發的可能性仍然存在。
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　　內地國家衞健委昨日表示，目前已接種了一億六千四百萬億劑新冠肺炎疫苗，接種總劑次數為全球第二多。但中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友指，雲南瑞麗市的疫情爆發顯示，由境外個案輸入而導致國內疫情爆發的可能性仍然存在，所以不能掉以輕心，呼籲民眾要做好個人的防疫措施。

　　另外，各國加快接種新冠疫苗之際，民眾亦擔心疫苗能否抵禦不斷變種的病毒，以色列有研究指出，南非變種新冠病毒某程度上可突破輝端疫苗的防禦。國際不少地區疫情反彈，印度單日新增超過十五萬宗新冠病毒確診個案。

　　在日本，大阪府單日再多七百六十人染疫，東京都亦多四百二十一人確診，這兩地連同沖繩的疫情近日有升溫跡象，專家認為變種病毒擴散是主因之一。

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