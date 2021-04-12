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辣車集結疑賽車 警魚市場外包抄

2021-04-12 列印
辣車集結疑賽車 警魚市場外包抄
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　　警方昨日施展「布袋」戰術，成功阻止一場疑非法賽車活動。

　　警方早前接獲情報，懷疑有不法之徒在西九龍進行非法賽車活動，遂派出多輛「隱形戰車」監視。至昨晨約一時，警員發現多輛辣跑在長沙灣魚類批發市場集結後，浩浩蕩蕩駛向新界，疑進行非法賽車。警方隨即施展「布袋」戰術在附近包抄後，共截停十八輛車（見圖），調查後當中九輛涉非法改裝被拖走檢驗；並向其餘車輛派傳票要求驗車後獲放行，行動中無人被捕。

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