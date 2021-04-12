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英公佈BNO新指引 准許配偶子女分開申簽證

2021-04-12 列印
■英國政府日前公佈，以BNO申請簽證移居英國的新指引。
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　　英國政府日前公佈，以英國國民（海外）護照（BNO）申請簽證移居英國的新指引，包括准許持有人的配偶或伴侶，及未滿十八歲的受養子女可分開申請簽證。

　　過去，BNO身份持有人和相關家庭成員雖可分開赴英，但一般情況下需一同申請簽證。但新指引准許配偶或伴侶，和未滿十八歲的受養子女，於特定情況可分開申請簽證。以BNO簽證移居英國的港人，留英期間所生的子女將獲取與父母同樣資格；申請人獲發簽證後結識的新伴侶，只要對方符合受養伴侶要求，也可前往英國。

　　當局自本年一月底放寬BNO簽證後，截至上月中累計收到約二萬七千份申請。

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