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林鄭認同完善選舉制 可吸納有能之士參政

2021-04-12 列印
■林鄭希望經改善的政治環境，能改變有志參政人士的態度。
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　　特首林鄭月娥昨日在其社交網站專頁發文，回應香港大學法律學院教授陳弘毅接受中新社訪問內容，她指認同「完善後的選舉制度將吸引部份因原來泛政治化環境而卻步的人士從政」的觀點，她指過往一段時間，接觸不少憚於「起底」風險而對參政卻步的有能之士，希望經改善的政治環境會改變他們的態度。

　　陳弘毅估計將來會有新的參選人士，他們並非傳統的建制派，亦非現有的泛民主派成員。完善選舉制度不能保證將出現好政策解決本港各種問題，但已排除部份妨礙香港有效管治的因素。

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