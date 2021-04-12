林鄭認同完善選舉制 可吸納有能之士參政

香港是個神奇的地方。全球雖然備受疫情打擊，但本港「千萬富翁」的人數不跌反升，有銀行預計全港有五十一點五萬人具備「千萬富翁」的資格。只是細看當中的數據，便知道實情並非如此理想。 香港的「千萬富翁」平均年齡六十歲，近六成為非在職人士。由此顯示，當中大部份富翁都是退休人士，需要依靠千萬家當生活下去。而那筆千萬家財分佈，有七成一是物業，現金存款佔一成半，基金債券投資只佔百分之五。以香港的樓價計算，這班「千萬富豪」的物業多是自住，並不能產生「現金流」。已屆退休的「千萬富豪」要靠百多二百萬的現金和積蓄過活，以今時今日的生活指數來說，這筆現金最多可以捱十年八載。由於未來人類壽命隨時超過一...

2021-04-12