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Clubhouse資料疑外洩 私隱公署正跟進

2021-04-12 列印
Clubhouse資料疑外洩 私隱公署正跟進
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　　語音社交媒體平台Clubhouse用戶的個人資料懷疑外洩，在本港，私隱專員公署指正聯絡Clubhouse了解是否涉及香港用戶。

　　據外媒報道，Clubhouse有一百三十萬個用戶資料，被上載到黑客論壇，資料包括用戶的姓名、社交網站帳戶名稱等，暫時並未發現信用卡資料遭洩漏。

　　私隱專員公署稱正了解涉及甚麼個人資料，如發現香港用戶受影響，應盡快通知受影響用戶，減低事件所產生的風險，公署會繼續跟進事件。社交平台facebook和求職網站LinkedIn早前亦分別有用戶的資料被公開。

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