  • 2021年4月12日 星期一
  • 28º
  • 68%
熱門： 王祖藍ERROR口罩小姐曾志偉消費券

日報新聞 > 港聞

新品種飛蛾現東涌

2021-04-12 列印
新品種飛蛾現東涌
Previous Next

　　香港戶外生態教育協會於去年五至十一月主辦「大嶼社區昆蟲及無脊椎類大搜查」活動，在愉景灣、梅窩、貝澳、東涌、大澳等收集逾一萬個有效觀察紀錄，其中在東涌發現一種灰白色飛蛾，疑因物種罕有，無法與其他物種作比對，需要再採樣進行分析，很可能是新品種。

調查亦發現兩種未曾在港發現的昆蟲，包括在梅窩發現的蜂種，以及在東涌發現的蟑螂，可能是香港的首個物種紀錄，有待分析確認。團體指當日後考慮發展或建設該些地區時，絕不應忽略該處的保育工作，需要更仔細的規劃以平衡生態及發展。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd