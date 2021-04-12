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失業空姐疑情困上吊亡

2021-04-12 列印
　　一名空姐去年國泰大裁員其間被炒，近日疑受失業及與男友感情困擾雙重打擊下，昨日被發現於男友在葵涌開設的工廈健身中心內上吊，香消玉殞。

　　女死者姓何，二十七歲，為國泰航空公司前空姐。其三十七歲男友與友人合股開設一間健身室，位於葵豐街三十三號華豐工業中心樓上，但是仍未營業。

  昨午三時許，有職員返回健身中心時，發現何女以一條約長一百一十厘米的空中瑜伽繩上吊昏迷，報警將她送院，惜返魂乏術。

　　警方在現場檢獲遺書，認為案件無可疑。

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