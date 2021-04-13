﻿食肆每枱可增至12人 營業至凌晨 打兩針疫苗限聚鬆綁

本港第四波新冠肺炎疫情受控，港府維持現行社交距離措施十四天，同時拋出「疫苗氣泡」，鼓勵各業界和市民接種疫苗，只要完成接種兩劑疫苗，個別公眾場所可受較少限聚令的規管，如食肆員工完成接種，可接待完成接種的客人，每枱人數獲准增至十二人，並可以延長營業至凌晨二時。至於停業已久的酒吧等六類處所，再獲港府津貼約四億元，若日後符合「疫苗氣泡」，亦可以有限度復業。



特首林鄭月娥宣佈本港抗疫新路向，包含四個元素：逐步有序回復常態、避免採取一刀切手段、加強針對性防控，以及呼籲市民參與抗疫工作。港府日後將以「疫苗氣泡」為基礎，視乎市民有否完成接種疫苗，即接種兩劑疫苗後等十四天，去調整防疫措施，目標於兩周後開始實施。



一枱坐六人 最快兩周後實施



林鄭以食肆為例，首階段若所有員工接種第一針，而所有顧客必須使用「安心出行」應用程式，每枱人數上限由四人加至六人，營業時間可由晚上十時延至午夜十二時，但食肆入座率維持五成，宴會人數上限二十人。第二階段食肆所有員工打了兩針，顧客亦是，並使用「安心出行」，食肆可劃出特定範圍，每枱人數增至八人，宴會人數增至一百人，並可營業至凌晨兩時。第三階段，完成接種的業界員工，只接待完成接種的顧客，每枱人數就可增至十二人。



目前仍然停業的酒吧、卡拉OK等六類處所，林鄭稱，同樣以員工及顧客有否接種疫苗作為分階段復業基礎。她舉例，當所有員工及顧客打了第一針，顧客亦使用「安心出行」，酒吧可以有限度復業。她說，以上六類處所關閉了近四個月，當局為解他們燃眉之急，將獲發放多一期「防疫抗疫基金4.0」津貼，涉款共四億元。



林鄭否認威脅市民打針



林鄭否認港府「威脅」市民去打針和逼用「安心出行」，指要隨着疫情改變，採取適當措施，而許多西方國家曾實施宵禁，故希望市民客觀、理性回應。她說，許多食肆反映顧客亂填資料，要求使用「安心出行」程式，是相對穩妥做法，若長者沒有手機，仍可以填寫資料。被問及何時開放十六至三十歲人士打針，她指要參考專家的意見。



安老院舍可有條件探訪



安老院舍方面，當親友完成接種疫苗，在院舍接受快速測試並獲得陰性結果，可入內探訪。若親友因身體情況未能接種疫苗，在探訪前七十二小時獲得陰性檢測結果，並在快速測試獲得陰性結果亦可探訪。