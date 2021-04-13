「回港易」月底擴至廣東以外 五月「來港易」內地人免檢14天

內地絕大部份省市疫情早已清零，本港第四波疫情亦放緩，兩地有條件放鬆人流互通管制。港府宣佈，五月中旬起推出「來港易」計劃，讓持陰性檢測結果的內地人士來港，毋須接受十四天檢疫。「回港易」計劃亦由本月底起擴大，讓廣東省及澳門以外內地省市的港人回港後不用隔離。此外，低、中風險地區已打針的來港人士，檢疫日數將分別減至七或十四天。



港府將於下月中旬推出「來港易」計劃，持陰性檢測結果的內地居民，進入本港後毋須接受十四天檢疫，計劃並無接種疫苗的要求。特首林鄭月娥表示，現時內地除錄得輸入個案及於個別縣市出現零星確診外，疫情基本「清零」，強調不要求先接種疫苗的決定，是建基於科學基礎。而每日內地人入境名額，須視乎口岸的處理能力。



港府自去年十一月下旬起實施「回港易」計劃，即持有三天內陰性病毒檢測結果的港人，從廣東省或澳門回港可豁免十四天檢疫，每天名額共五千個。林鄭宣佈，本月底擴展「回港易」廣東省和澳門以外的內地省市，指目前計劃每日配額的使用率不足一半，認為有空間吸納更多身處內地的港人回港。



已打針入境 縮減檢疫期



港府亦計劃進一步縮減已接種新冠疫苗人士來港後的檢疫期，由低風險地區抵港，即新加坡、澳洲及紐西蘭，檢疫期可由十四天減至七天；由中風險地區抵港，檢疫期由二十一天減至十四天。至於由英國回港的港人，下月上旬亦獲解除登機限制，不用乘搭指定航班，仍須二十一天檢疫。



林鄭指，完成接種疫苗的港人，可以參與政府與其他國家建立的「旅遊氣泡」重申正與新加坡政府商討。廣東省政府亦已同意，跨境貨車司機完成接種疫苗後，由本周起，檢測要求由現行每天一次，放寬至每三日一檢。



