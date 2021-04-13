航班熔斷指標收緊 涉「變種」將禁抵港14天

新症13宗 11輸入個案
此外，本港昨天新增十三宗新冠肺炎確診，兩宗屬本地關連個案，其中一人居於屯門友愛邨愛暉樓。愛暉樓近期累計七人染疫。
至於十一宗輸入個案，有五宗來自印度，其餘六宗分別來自巴基斯坦、印尼，及菲律賓。
本港第四波新冠肺炎疫情受控，港府維持現行社交距離措施十四天，同時拋出「疫苗氣泡」，鼓勵各業界和市民接種疫苗，只要完成接種兩劑疫苗，個別公眾場所可受較少限聚令的規管，如食肆員工完成接種，可接待完成接種的...
2021-04-13
中美角力持續，台灣再成焦點。這次更是美國前國務卿和現任國務卿一同就台灣問題開腔。前任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周一在社交網站大肆「抽水」，於twitter及facebook上載一邊玩國際象棋、一邊食台灣鳳梨乾的照片，還發文說「以自由支持者之姿，享用台灣鳳梨，將軍」。（見圖） 現任國務卿布林肯就批中方疫情資訊不透明及對台海局勢表示關注。 台灣外交部政務田中光表示，蓬佩奧今年訪問台灣的機率大。台灣的外交部也表態歡迎。現任美國國務卿布林肯就在受訪時批評，中方在疫情爆發初期的資訊未透明公開，令病毒失控影響全球。
2021-04-13
英國菲臘親王的葬禮將於本周六在溫莎堡舉行。英媒報道，已移居美國的哈里王子，已抵英正接受隔離。安妮公主亦表達感受，形容父親是她的「老師、支持者和批評者」。外界關心女皇情況，早前安德魯王子指，母親（女皇）...
2021-04-13
大埔滘翠綠群山環抱，當中大型豪宅屋苑滌濤山自成一隅，私隱度高。是次精選一個3房1套單位，實用面積約1098方呎，一室運用實木色設計，打造溫暖而開闊的居停，外望清靜內園景致。 嘉里建設旗下滌濤山...
2021-04-13
自去年螞蟻集團突然遭多個監管部門聯合約談，被指存有金融風險隱患後，其「史上最大IPO」於滬港兩地上市雙雙叫停，但集團面對監管壓力未除，母企阿里巴巴（9988）日前因違反《反壟斷法》被處以182億元（人...
2021-04-13
巴黎聖日耳門能夠在歐聯十六強淘汰巴塞隆拿，八強首回合作客衞冕之師拜仁慕尼黑又先拔頭籌，全靠新星基利安麥巴比大放異彩，相反曾經被喻為世界第三強足球員的攻擊王牌尼馬就淪為配角。幸好這名巴西前鋒在此賽事一向效率高企，加上又要爭取續約本錢，今晚次回合主場鬥拜仁勢重奪主角之位，領軍殺入四強。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周三凌晨3:00直播） 今季歐聯十六強，尼馬因大腿肌肉受傷倦勤，麥巴比挺身而出在兩回合攻入四球，領軍以總比數5:2淘汰巴塞隆拿。而上周八強首回合，後者又再梅開二度，成球隊作客3:2勝拜仁的頭號功臣，不過復出的尼馬亦交出兩次...
2021-04-13
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
擁34E驕人身材的張沛樂（沙律）是不少巴打心目中的女神，前年跟拍拖3年多的林耀聲分手後，至今年1月才與ViuTV節目《全民造星》出身的ERROR成員吳保錡爆出戀情，雖然當時正印踢爆男方一腳踏兩船，但二...
2021-04-13
本港第四波疫情緩和，近期確診數字持續低企，市民可以暫時鬆一口氣，但不能鬆懈，以防病毒施以回馬槍。下一步抗疫重點，是催谷疫苗的接種率，以築起堅固的抗疫牆壁。港府昨天拋出「疫苗氣泡」路徑圖，以放寬各類限聚令作為誘因，鼓勵市民去打針。大家為了自己的健康着想，也為了推動社會回復正常運作，是時候去登記接種。 根據當局計劃，當某一個業界的員工打了兩針，而顧客亦打了兩針，大家具有抵抗力，雙方可在指定「安全地帶」內活動，彼此的社交距離獲准放寬，換言之，雙方都享有較大的活動空間。對業界而言，這有利於提高入場率，爭取更大收益。僱主應鼓勵員工打針，必要時提供誘因，例如打針津貼或休息時間。公眾方面...
2021-04-13
郭能昨日就牌照委員會於上周三根據賽事規例第14（2）條，而決定即時暫停其騎師牌照至今季煞科的裁決，已向馬會董事局提出上訴，董事局將另訂日期聆訊。不過郭能並無申請延期執行停賽，所以在等待聆訊期間將不會上陣。 馬場浮世繪
2021-04-13