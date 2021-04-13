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航班熔斷指標收緊 涉「變種」將禁抵港14天

2021-04-13 列印
　　本港本地確診數目大減，卻持續有外地輸入個案，正面對外來變種病毒株的威脅。港府為抗擊病毒輸入，將收緊個別航班的熔斷指標，若七日之內同一地區到港的航班上，有一定數目的乘客染疫，並帶有變種病毒，所有來自該地區航班將被禁止飛來香港十四日，而並非只是爆疫航班所屬的航空公司受影響。

新症13宗　11輸入個案

　　此外，本港昨天新增十三宗新冠肺炎確診，兩宗屬本地關連個案，其中一人居於屯門友愛邨愛暉樓。愛暉樓近期累計七人染疫。

　　至於十一宗輸入個案，有五宗來自印度，其餘六宗分別來自巴基斯坦、印尼，及菲律賓。

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