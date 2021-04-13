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印累計確診全球第二 日大阪府疫情嚴峻

2021-04-13 列印
印累計確診全球第二 日大阪府疫情嚴峻
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　　日本昨日起擴大防疫重點措施至六個都道府縣。首相菅義偉形容，大阪府（見圖）的疫情比一月發佈緊急事態宣言時更嚴峻，但他否認日本進入第四波疫情。他亦警告全球疫情比想像中嚴重，呼籲國民保持警惕。

　　此外，印度新增十七萬人確診新冠肺炎，累計超過一千三百五十三萬宗病例，超越巴西、成為全球確診個案第二多國家。即使當局已為民眾注射了逾一億劑疫苗，但疫情仍未有緩和跡象。

　　有專家指出，印度去年全面重啟經濟後，舉行大型宗教活動和地方選舉等，令疫情再度爆發，部份地區更出現疫苗短缺。

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