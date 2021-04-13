幾時瞓覺我話事

瞓得差的人，都會覺得經常被自己睡不著、睡不好主導了。很多人這樣說：我想睡但是睡不著，我也不知道在想什麼。



其實，不用去深究原因，耐心花時間調整，睡眠就可以由自己主導。



第一步，每天試著跟家人和朋友交流，可以聊聊有趣的事和碰到的煩心事。第二步，放寬心。工作上生活上的煩心事，到了半夜三更也做不了甚麼。睡覺時不要做計劃，到了早晨精神十足才面對，自然會有更滿意的效果。第三步，不要在睡前運動，讓自己過於疲勞，又或者睡前可以試著安靜地看一陣子書。第四步，注意自己的飲食，睡前不要喝太多水更不要飽食，另外喝酒也是會擾亂睡眠質量的。NEW NORDIC產自丹麥的助眠片含有蜜蜂、香蜂草、洋甘菊、茶胺酸等安神的草本，有極佳的舒緩神經系統的功效。



天然草本的成分不會有依賴性，是助緩解神經緊張，及加深睡眠深度，有異於安眠藥，會越來越依賴。助眠片內還含有B族維他命及鎂，這些微量元素均有助神經系統的健康。而且成份的含量剛剛好，起到補充不足的作用。



每天睡前一小時，服用兩片，不會有昏昏欲睡的感覺，但深度睡眠的時間會增加，也不會連連做夢，醒來時會覺得精神充沛。



NEW NORDIC獨立包裝的片劑，衛生乾淨，放在床頭櫃或是餐桌（要放於孩子不會拿到誤食的地方），每天記得睡前一小時服用。這款無藥物、無依賴性的助眠片，現在在屈臣氏和NEW NORDIC官網買一送一優惠。



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