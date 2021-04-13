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129公務員拒簽聲明 聶德權：將被令離職

2021-04-13 列印
129公務員拒簽聲明 聶德權：將被令離職
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　　公務員事務局局長聶德權（見圖）指截至本月一日，有一百二十九名公務員拒絕簽署擁護《基本法》的聲明，相關部門已去信要求解釋。政府已收到絕大部份公務員簽署聲明，涉及約十七萬人。

　　在立法會財委會上，聶德權指對於未簽署聲明的人員，當局會考慮着令他們離開公務員隊伍。他又表示，已增加中高級及首長級人員到內地參加培訓名額，未來希望公務員有機會到內地單位「掛職」一段時間，觀察學習，目前正與內地商討。

　　另外，政府建議修例，如律政司司長以立法會議員或區議員違反誓言等而提出法律程序，有關議員會即時暫停職務至訴訟有決定，有議員認為過於嚴苛，政制及內地事務局局長曾國衞指律政司必須要有足夠理據，並非隨意提出。

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