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310人在港擁逾50物業

2021-04-13 列印
310人在港擁逾50物業
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　　運房局初步書面答覆立法會財務委員會時披露，截至去年三月三十一日，香港擁有超過五十個物業的人數達三百一十人，當中更有三十六人擁有一百零一個或以上的物業。根據稅務局在執行職務時所得的資料顯示，二○一九至二○年度以個人名義全權及聯權、或分權擁有物業的人數中，本港共有一百六十五萬人擁有一個物業。

　　另外，局方回覆立法會議員詢問時表示，在過去五年有四個公營房屋項目，涉及約三千六百個房委會單位未能按原先計劃落成，主要原因為承建商施工進度較原定計劃緩慢。局方又指，根據二○一九年二月的統計，當時已完成的過渡性房屋單位約六百個，而在今年二月，已完成單位則有超過一千一百個。

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