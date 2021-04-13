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粵東持續乾旱 實施制水「供三停三」

2021-04-13 列印
■廣東部份水庫露出庫底，面臨乾涸。
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　　內地粵東旱情嚴重，自去年十月以來，廣東降雨量平均按年減少逾三成，潮汕地區更大跌六至七成，部份水庫更露出庫底，面臨乾涸。多地實施制水「供三停三」，有潮陽區銅盂鎮村民稱，自來水公司多次輪流「供水三天、停水三天」，令其一家七口用水困難，全家須到處儲水、買水和排隊打水。

　　根據本港水務署網頁，截至五日，水塘總存水量為三點七五億立方米，佔總容量百分之六十四，較去年同期減少逾兩個百分點；而按現行東江水供水協議，今年起計三年，廣東省當局保證供應八點二億立方米東江水，可抗百年一遇的極旱情況。

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