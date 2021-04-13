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童軍總會前高層榮休 宴請逾百人涉犯聚

2021-04-13 列印
　　香港童軍總會一名前高層疑走防疫規定漏洞，在尖沙咀童軍中心一家酒樓舉行榮休晚宴，筵開三十四席招待逾百人，遠遠超出規定的二十人上限。民政事務總署轄下牌照處昨日根據防疫規例，聯同食環署到位於佐敦的香港童軍總會中心就上址內有人涉嫌違反防疫規例展開調查。

　　日前有童軍透露，涉事童軍前高層行將榮休，上周六晚於童軍中心一家酒樓宴請逾百人，宴內劃分成五個區域；但有酒樓職員否認舉行晚宴，指稱場內全部為「散座」，訂位簿上則寫有多人訂席的記錄，每名客人訂五圍枱及每枱四人。民政事務總署發言人指牌照處會因應調查進展，對參與上址宴會活動的人士考慮進一步法律行動，包括作出檢控。

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