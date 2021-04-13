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網民責家長縱容小孩遊樂場便溺

2021-04-13 列印
網民責家長縱容小孩遊樂場便溺
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　　有網民在社交媒體facebook群組上載圖片，指有疑似家長不顧衞生及公德心，為小孩解開褲頭，在天水圍屋邨兒童遊樂場隨地小便。從圖片可見，地面有疑似尿液的痕迹，幼童身後有其他家長及小孩。網民狠批涉事家長的行為無公德心，「文明倒退」、「有冇搞錯呀！個細路咁大個……仲要即場解決！行埋邊啦！」

　　元朗區議員陳詩雅發表聲明譴責有關行為，強調任何文明社會都應無法接受有人可恣意作出罔顧公眾衞生的行為，而不用面對法律後果。

　　她接獲投訴後，已即時通知屋邨辦事處盡快安排工友清潔現場，並指示人員日常多加巡邏及張貼告示，提醒家長注意公德。她又指，是次事件反映該屋邨一帶缺乏全天候運作的公共衞生設施，將向食環署提議，在合適位置增設公廁或流動廁所。

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