網民責家長縱容小孩遊樂場便溺

元朗區議員陳詩雅發表聲明譴責有關行為，強調任何文明社會都應無法接受有人可恣意作出罔顧公眾衞生的行為，而不用面對法律後果。
她接獲投訴後，已即時通知屋邨辦事處盡快安排工友清潔現場，並指示人員日常多加巡邏及張貼告示，提醒家長注意公德。她又指，是次事件反映該屋邨一帶缺乏全天候運作的公共衞生設施，將向食環署提議，在合適位置增設公廁或流動廁所。
本港第四波新冠肺炎疫情受控，港府維持現行社交距離措施十四天，同時拋出「疫苗氣泡」，鼓勵各業界和市民接種疫苗，只要完成接種兩劑疫苗，個別公眾場所可受較少限聚令的規管，如食肆員工完成接種，可接待完成接種的...
2021-04-13
中美角力持續，台灣再成焦點。這次更是美國前國務卿和現任國務卿一同就台灣問題開腔。前任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周一在社交網站大肆「抽水」，於twitter及facebook上載一邊玩國際象棋、一邊食台灣鳳梨乾的照片，還發文說「以自由支持者之姿，享用台灣鳳梨，將軍」。（見圖） 現任國務卿布林肯就批中方疫情資訊不透明及對台海局勢表示關注。 台灣外交部政務田中光表示，蓬佩奧今年訪問台灣的機率大。台灣的外交部也表態歡迎。現任美國國務卿布林肯就在受訪時批評，中方在疫情爆發初期的資訊未透明公開，令病毒失控影響全球。
2021-04-13
英國菲臘親王的葬禮將於本周六在溫莎堡舉行。英媒報道，已移居美國的哈里王子，已抵英正接受隔離。安妮公主亦表達感受，形容父親是她的「老師、支持者和批評者」。外界關心女皇情況，早前安德魯王子指，母親（女皇）...
2021-04-13
大埔滘翠綠群山環抱，當中大型豪宅屋苑滌濤山自成一隅，私隱度高。是次精選一個3房1套單位，實用面積約1098方呎，一室運用實木色設計，打造溫暖而開闊的居停，外望清靜內園景致。 嘉里建設旗下滌濤山...
2021-04-13
自去年螞蟻集團突然遭多個監管部門聯合約談，被指存有金融風險隱患後，其「史上最大IPO」於滬港兩地上市雙雙叫停，但集團面對監管壓力未除，母企阿里巴巴（9988）日前因違反《反壟斷法》被處以182億元（人...
2021-04-13
巴黎聖日耳門能夠在歐聯十六強淘汰巴塞隆拿，八強首回合作客衞冕之師拜仁慕尼黑又先拔頭籌，全靠新星基利安麥巴比大放異彩，相反曾經被喻為世界第三強足球員的攻擊王牌尼馬就淪為配角。幸好這名巴西前鋒在此賽事一向效率高企，加上又要爭取續約本錢，今晚次回合主場鬥拜仁勢重奪主角之位，領軍殺入四強。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周三凌晨3:00直播） 今季歐聯十六強，尼馬因大腿肌肉受傷倦勤，麥巴比挺身而出在兩回合攻入四球，領軍以總比數5:2淘汰巴塞隆拿。而上周八強首回合，後者又再梅開二度，成球隊作客3:2勝拜仁的頭號功臣，不過復出的尼馬亦交出兩次...
2021-04-13
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
擁34E驕人身材的張沛樂（沙律）是不少巴打心目中的女神，前年跟拍拖3年多的林耀聲分手後，至今年1月才與ViuTV節目《全民造星》出身的ERROR成員吳保錡爆出戀情，雖然當時正印踢爆男方一腳踏兩船，但二...
2021-04-13
本港第四波疫情緩和，近期確診數字持續低企，市民可以暫時鬆一口氣，但不能鬆懈，以防病毒施以回馬槍。下一步抗疫重點，是催谷疫苗的接種率，以築起堅固的抗疫牆壁。港府昨天拋出「疫苗氣泡」路徑圖，以放寬各類限聚令作為誘因，鼓勵市民去打針。大家為了自己的健康着想，也為了推動社會回復正常運作，是時候去登記接種。 根據當局計劃，當某一個業界的員工打了兩針，而顧客亦打了兩針，大家具有抵抗力，雙方可在指定「安全地帶」內活動，彼此的社交距離獲准放寬，換言之，雙方都享有較大的活動空間。對業界而言，這有利於提高入場率，爭取更大收益。僱主應鼓勵員工打針，必要時提供誘因，例如打針津貼或休息時間。公眾方面...
2021-04-13
郭能昨日就牌照委員會於上周三根據賽事規例第14（2）條，而決定即時暫停其騎師牌照至今季煞科的裁決，已向馬會董事局提出上訴，董事局將另訂日期聆訊。不過郭能並無申請延期執行停賽，所以在等待聆訊期間將不會上陣。 馬場浮世繪
2021-04-13