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九巴削頂六死39傷慘劇 司機認危駕月底判刑

2021-04-13 列印
九巴削頂六死39傷慘劇 司機認危駕月底判刑
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　　粉嶺公路九巴撞樹釀成六死三十九傷慘劇，肇事九巴司機被控危險駕駛引致他人死亡及危險駕駛導致他人身體受嚴重傷害。司機昨日在區域法院認罪，案件押後至本月二十八日判刑。車廂內的錄影片段顯示，被告在駕駛期間曾多次用右手觸碰面部，譚思樂法官質疑其行為是否為了讓自己打起精神，辯方稱被告未能記起當日發生了甚麼事。

　　案情指，被告文志光於一九年十二月十八日下午四時許，駕駛路線編號為九七八的巴士，沿粉嶺公路左一線駛向一個輕微右拐彎，突然左轉，擦過防撞欄撞入樹叢中。經撞擊後，九巴上層部份車頂削開，掛在樹枝上。車禍釀成六死三十九傷。

　　辯方求情時指，被告現年五十七歲，自○一年起於九巴任職司機，事件發生後遭停職，導致原本為家庭主婦的妻子須到口罩工廠工作。被告因為事件而感到十分羞愧，在保釋期間亦不願意出外見人，害怕其他人會知道他曾犯下如此恐怖的罪行，並稱願意就事件接受一切懲罰。

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