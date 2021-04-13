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滙豐與孟晚舟達協議 同意提供華為文件

2021-04-13 列印
滙豐與孟晚舟達協議 同意提供華為文件
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　　華為公司副董事長兼首席財務官孟晚舟（見圖）早前委聘律師入稟本港高院，要求法庭下令滙豐銀行披露多份有關華為與星通及其母公司Canicula Holdings Ltd的內部文件，以用於加拿大引渡聆訊。在與訟雙方達成和解協議下，法官陳靜芬昨日在高等法院首先同意加入華為成為第二原告，再下令滙豐在遮蓋部份內容下提供孟晚舟所要求文件予其參閱。滙豐發言人回覆查詢時表示：「就華為和孟晚舟女士在香港提出，要求提供相關文件的法律程序，滙豐和華為及孟女士已經達成了協議。」

　　原告人為孟晚舟，被告人為香港上海滙豐銀行。孟晚舟在入稟狀中要求法庭頒令滙豐須在十四天內，披露由其保管的文件或記錄，並批准孟晚舟複製資料，及用於由美國司法部提出，在加拿大卑詩省高等法院進行的引渡訴訟程序。孟晚舟表明願意補償滙豐合理的成本及開支。

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