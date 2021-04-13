滙豐與孟晚舟達協議 同意提供華為文件

本港第四波疫情緩和，近期確診數字持續低企，市民可以暫時鬆一口氣，但不能鬆懈，以防病毒施以回馬槍。下一步抗疫重點，是催谷疫苗的接種率，以築起堅固的抗疫牆壁。港府昨天拋出「疫苗氣泡」路徑圖，以放寬各類限聚令作為誘因，鼓勵市民去打針。大家為了自己的健康着想，也為了推動社會回復正常運作，是時候去登記接種。 根據當局計劃，當某一個業界的員工打了兩針，而顧客亦打了兩針，大家具有抵抗力，雙方可在指定「安全地帶」內活動，彼此的社交距離獲准放寬，換言之，雙方都享有較大的活動空間。對業界而言，這有利於提高入場率，爭取更大收益。僱主應鼓勵員工打針，必要時提供誘因，例如打針津貼或休息時間。公眾方面...

2021-04-13