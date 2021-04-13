  • 2021年4月14日 星期三
  • 25º
  • 82%
熱門： 巨型烏賊戰略物資華仁影音區議員疫苗

日報新聞 > 港聞

手機起火燒褲袋 七旬翁大腿灼傷

2021-04-13 列印
　　深水埗一間安老院昨日發生手機冒煙起火有人受傷事件。一名院友放在褲袋內的手機突然冒煙起火，職員見狀報警。消防到場時火警已撲滅，但事主大腿被灼傷，事後獲送院治療。調查後相信火警無可疑。

  現場為黃竹街一間安老院，昨午十二時許，一名年逾七旬男院友放在褲袋內的手機突然冒煙起火，職員見狀立即報警。警方及消防員到場時，職員及其他院友已協助撲滅火警，但事主大腿被灼傷，救護員為傷者包紮後送院治療。消防調查後認為火警無可疑，起火原因待查，警方將案件列意外受傷處理。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd