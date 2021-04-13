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老婦橫過馬路 遭電車撞斃

2021-04-13 列印
　　灣仔昨日發生電車撞斃過路途人交通意外。昨午四時許，八十八歲姓黃老婦，在軒尼詩道三三八號北海中心對開穿越來回共六條行車線橫過對面馬路，她步至電車路軌時，西行方向一輛電車馳至，車長見有途人在路中煞車，但仍把老婦撞及，她彈開五米外，重傷昏迷。

　　意外後，途人紛紛報案，救護員到場發現老婦心臟停頓，立即替她施心外壓急救，然後將傷者趕送律敦治醫院搶救，惜告不治。六十歲車長在現場協助警員調查，意外原因警方仍調查中。有街坊表示，不時有途人捨用距現場約五、六十米外行人過路設施，冒險過馬路。

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