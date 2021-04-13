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美股中段跌58點

2021-04-13 列印
　　美股杜指上周五創出歷史收市新高，但升勢未能持續，投資者在高位獲利回吐，美股昨晚偏軟。杜指中段報三三七四一點，跌五十八點；納指則報一三八一四點，跌八十五點。滙控美國預託證券價格見四十六點五一港元，跌零點零四港元；騰訊則見六百一十七點七港元，跌二點八港元。

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