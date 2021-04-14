從研發到商業化——口服藥物成新冠缺口

新冠疫情目前導致逾1.27億人感染，死亡人數逾278萬，為全球社會和經濟帶來巨大影響。各國現在積極研發，大量採購新冠疫苗，並採用物理防護，隔離防疫等措施，但是到現時為止，仍未研發出有效的口服治療新冠藥物。



據多項研究報告顯示，新冠成年女性患者重症率42%，男性則為58%，兩者存在顯著差異，而在14歲以下兒童重症率極低。同時癌症患者在新冠感染中更易惡化，但正在接受雄激素剝奪治療（ADT）的癌症患者，有一定保護作用。接受ADT治療前列腺癌患者感染新冠病毒風險降低75.2%。此外，脫髮比不脫髮患者更易惡化，但正在接受雄激素性脫髮（AGA）治療的患者有一定保護作用。



由此引發雄激素受體（AR）拮抗劑用於新冠治療的作用機制探索與研究，新冠病毒主要利用兩種關鍵蛋白ACE2和TMPRSS2入侵宿主細胞，ACE2和TMPRSS2受到人體雄激素受體信號通路的正向調控。開拓藥業新一代AR拮抗劑普克魯胺可以靶向AR-ACE2/TMPRSS2信號軸，通過抑制ACE2和TMPRSS2表達，來降低或阻斷新冠病毒進入宿主細胞，存在從源頭阻斷新冠感染可能。



自2020年12月以來，開拓藥業陸續公佈普克魯胺在巴西用於輕中症、重症新冠患者治療的臨牀試驗資料，普克魯胺可顯著降低輕中症新冠患者，從輕症發展為重症比例。此外，普克魯胺可將重症新冠患者死亡風險降低92%，並縮短平均住院時間9天。超過1000例以上的中美人體資料表明，普克魯胺安全良好，特別是新冠治療為短期口服用藥，安全性可控。同時普克魯胺作為小份子治療創新藥，易於大規模生產、產品品質以及成本控制，具有廣泛可及性。



新冠疫情發展至今，有效的口服治療藥物仍然缺乏，基於普克魯胺治療輕中症、重症、危重症新冠患者的突出療效，我們期待普克魯胺早日成為臨牀上使用，新冠全方位的有效安全治療藥物。



開拓藥業創始人、董事長兼首席執行官



童友之



