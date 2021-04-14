﻿長期暴打 頭撞天花 全身133傷口 五歲女受虐至死 生父繼母謀殺罪成

一名五歲女童被生父及繼母長期殘酷虐待慘死案件，三男四女陪審團由周一起退庭商議逾十三小時後，昨天在高院裁定生父及繼母謀殺罪名成立，另繼外婆四項殘暴對待兒童罪兩項罪成，另兩項罪脫。法官將案件押後今早聽取三名被告的求情，於下周二判刑，並下令原獲准保釋外出的繼外婆還柙候判。



法庭早前頒令不得披露案中人物的資料。被告生父，現年三十歲，任職運輸工人，與三十歲繼母，被裁定於一八年一月六日謀殺五歲女童Z；五十七歲繼外婆，會計文員，則被裁定於一七年八月十日至一八年一月六日期間，故意虐待及忽略五歲女童Z及其七歲兄長X，其方式相當可能導致Z及X受不必要的苦楚及健康損害。生父及繼母在開審前承認兩項殘暴對待兒童罪，律政司庭上透露二人否認謀殺罪，但願意承認誤殺罪，但不獲律政司接納。三人得悉結果後面無表情，一直低頭聆聽。



繼外婆兩殘暴對待兒童罪成



控方的案情指，女童生父與前妻M誕下男童X與女童Z，生父及繼母於一六年結婚，繼母另與其前夫育有女童Y，繼母婚後帶同Y搬入親祖母家同住，而生父及繼母一七年八月帶X、Y及Z到繼外婆家同住。生父被指對小孩子欠缺耐性，脾氣暴躁，會以體罰教訓子女。



一家大小搬到繼外婆家後，X及Z屢遭親父及繼母虐打及體罰，兩小兄妹於涉案五個月內，不斷遭生父及繼母以多種方式施虐，包括藤條打四肢、拖鞋打咀臉、用剪刀「篤」X心口、掌摑、罰站罰跪、用膠紙封口；小兄妹冬天共用一個睡袋在客廳地上睡、被罰捱餓數天及食生父繼母食剩的飯菜、與Z玩「飛高高」，即抱起Z雙手及抓住其腰部整個人向上拋，身體碰天花板後再接住Z，及玩「扮超人」，即被告夫婦每人抓住Z一隻手一隻腳，不斷左右搖晃等。女童死前一天，仍遭父母跟她玩「飛高高」和「扮超人」兩遊戲，玩「飛高高」期間繼母指示生父將Z的頭部撞上天花，Z又被罰在客廳地上「無睡袋，無被冚」，最終因傷口細菌感染引致敗血症死亡，法醫發現女童全身有多達一百三十三處傷口。



X作供時指自己曾被藤條打並被剪刀「篤」心口，「爸爸打到好攰，就到媽媽打」，又曾被罰連續十五天沒有吃飯或喝水，但認為「自己做錯事，要受到教訓，要自己承受」，「我頂住唔出聲，瞓覺嗰陣時發夢自己食咗嘢所以唔肚餓」。



兄長作供：連續15日沒吃喝



審訊期間，雙方同意案情指生父曾為Z向幼稚園退學，原因是他發現Z學習跟不上進度，會將書寫字母和數字時會倒轉來寫，鑑於Z即將升讀小學，生父為了替她打好基礎，故決定為Z退學，自行在家教育Z。生父事後更向校內老師展示Z的手寫字，以示Z有進步。控方於審訊時直指生父是為了避免Z的傷勢被學校發現，才為Z退學。控方於審訊期間，曾向陪審團呈上多幅Z於校內的畫作，以協助陪審團評估Z生前的學習表現等，當中包括Z所繪畫的聖誕樹，而當時老師亦指Z的繪畫能力有進步。