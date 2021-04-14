﻿福島核廢水﻿﻿將排放入海﻿

十年前三一一日本東北大地震，觸發福島核電廠爆炸。日本政府昨天宣佈，將核電廠含核輻射的廢水，經稀釋後傾倒入海，料兩年後開始。美國對此表示支持，但中國則表示嚴重關切，斥日方做法極其不負責任。南韓傳召日本大使提出嚴正抗議。



根據日本政府計劃，營運福島核電廠的東京電力公司，將建造基礎設施，再將近一百三十萬噸含放射性物質「氚」的核廢水，經過濾和稀釋後，達日本國家輻射濃度標準值的四十分之一，即世衛可飲用水標準的七分之一，於兩年後排放入海，料耗時三十年完成。包括國際原子能機構等組織，將以第三方身份參與其中，確保計劃適當執行。



近130萬噸 耗時30年完成



共同網報道，第一核電廠把用來冷卻熔落核燃料（燃料碎片）的注水，與流入廠房的地下水混在一起，形成核污水。東電把經淨化後的處理水儲存在廠區內的容缸內，截至今年三月達一百二十五萬噸，容缸數量達一千零六十一個。東電認為，容缸容量將在明年秋季後達到極限。



日本首相菅義偉強調，這是一項無可避免的工作，但必定在確保安全情況下，才把處理水排放入海。若計劃令捕魚業形象受損，東京電力公司將探討賠償方案。福島漁民合作社指，政府曾說如得不到漁民支持，不會把污水排放入大海，現在出爾反爾，故不支持政府的計劃。



美表支持 華斥不負責任



美國國務院表態支持日本的決定，指日本將與國際原子能機構密切合作執行計劃。在北京，外交部對此表示嚴重關切，指日方不顧國內外質疑和反對，未經與周邊國家充份協商，單方面決定以排海方式處置核廢水，做法極其不負責任，將嚴重損害國際公共健康安全和周邊國家人民切身利益。南韓傳召日本大使，提出嚴正抗議。



